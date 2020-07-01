أبدى عمدة مدينة ليفربول أندرسون إعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل فريق مدينته، مشيراً إلى أن النجم المصري سيكون عمدة المدينة القادم بحسب موقع سكاي نيوز.

وقال العمدة مازحاً: «سأسمح لصلاح بأن يكون عمدة المدينة إذا سمحوا لي بلعب كرة القدم مثله، وإذا كان صلاح يريد الترشح لعمدة ليفربول، فسيكون له العديد من المشجعين والمؤيدين».

وأضاف أندرسون: «محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون لارتباطه بمدينة ليفربول»، وفقاً لموقع «ليفربول إيكو».

وقال: «لعبه مع ليفربول يضيف له الكثير كذلك كلاعب مصري، هو ممثل للكرة المصرية في ليفربول وإنجلترا».

وأشار أندرسون إلى أنه مشجع قديم لإيفرتون، غريم ليفربول الأول في المدينة، وأنه سيستمر بمؤازرة الفريق حتى في ظروفه الصعبة التي يمر بها.