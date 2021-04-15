قال الصربي ألكسندر إيليش، مدرب الشرطة العراقي، بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام الدحيل القطري، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إن لاعبيه ظهروا بشكل أفضل في الشوط الثاني «قمنا بالتنظيم بطريقة جيدة، حاولنا أن نخلق واقعاً آخر على مستوى المباراة، ولكن لم نحصل على نقاط قوة إضافية، في الشوط الأول لم نقدم ما هو مطلوب منا».

وأضاف إيليش: «النتيجة ليست جيدة وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة، قمنا بتغيير خارطة اللعب في الشوط الثاني، هذا ما سعينا للقيام به في إعادة تغيير المراكز، خاصة أن هناك بعض الإصابات في صفوف اللاعبين التي أثرت على الفريق، على أية حال نتوقع أن نكون أفضل في المباريات القادمة».

من جهته، أبان مدرب الدحيل القطري، الفرنسي صبري لموشي، أن فريقه «قدم بداية جيدة، تحكمنا في المباراة بطريقة ممتازة، كان الأداء جيداً من قبل اللاعبين، كان بإمكاننا تحقيق المزيد من الأهداف».

وزاد لموشي: «من المهم أن نبدأ بطريقة، سعيد بأداء اللاعبين، فقدنا اللمسة الأخيرة، لكننا بدأنا اللقاء بطريقة متماسكة في الشوط الأول، تحكمنا بالشوط الأول ولم تسنح لفريق الشرطة أي فرصة، وفي الشوط الثاني حاولنا المحافظة على النتيجة بأقل مجهود ممكن وهذا ما حصلنا عليه بالفعل».

وشدد البلجيكي ذو الأصول البرازيلية، إدميلسون جونيور، لاعب الدحيل القطري الذي أحرز هدف فريقه الثاني، أن «الهدف الأساسي تحقق بفوزنا، بدأنا البطولة بطريقة جيدة، ويمكن أن نواصل تركيزنا، دائما أفكر في الأداء الجماعي، بالتأكيد هذا الهدف سيمنحني المزيد من الثقة، وبذل المزيد من الجهود في المباريات المقبلة».