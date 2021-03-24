كشف الفحص الطبي الذي أجري أمس لقائد المنتخب السوري الأول، عمر السومة، عن إصابته وحاجته إلى الراحة لمدة 3 أيام مع التأهيل والعلاج والدخول بفترة النقاهة المطلوبة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عبر بيان صحافي.

وتتأكد بذلك عدم مشاركة عمر السومة مع منتخبه السوري ضد منتخب البحرين غدا (الخميس)، في مباراة دولية ودية في إطار الاستعداد لاستئناف رحلة التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وآثر عمر السومة أن يبقى لمتابعة زملائه اللاعبين ويشد من أزرهم في مباراة المنتخب السوري أمام منتخب البحرين، ليغادر عقبها إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة العلاج، بحسب بيان الاتحاد السوري لكرة القدم.