فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في شبهات تسريب معلومات سرية من وزارة الداخلية، شملت تداعياته تفتيش مقر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، إلى جانب مكتب ومنزل أحد أبرز مساعديها السابقين.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عمليات التفتيش نُفذت في 9 نوفمبر الماضي، واستهدفت مكتب أمبواز دي رانكور، المدير السابق لمكتب لوبان، ومنزله. وكانت صحيفة «لوموند» أول من كشف عن العملية، (الجمعة)، قبل أن تؤكد وسائل إعلام أخرى، بينها شبكة «بي إف إم تي في»، حصولها نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق.



وسارعت لوبان إلى نفي استهداف قيادة الحزب أو تورطها في القضية، مؤكدة للصحفيين أن التفتيش «لم يكن موجهاً بأي حال من الأحوال ضد حزب التجمع الوطني»، موضحة أنه لم يشمل مكتبها أو مكتب رئيس الحزب جوردان بارديلا.



ويشتبه المحققون في حصول دي رانكور، الذي يتولى حالياً تنسيق الحملة الانتخابية للحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، على معلومات سرية تتعلق بإجراءات قضائية جارية بحق الحزب، من بينها قضايا مرتبطة بشبهات التمويل غير القانوني للحملات الانتخابية.



وبحسب التقارير، فتح مكتب المدعي العام في باريس التحقيق أواخر يوليو الماضي، للتحقق مما إذا كانت معلومات سرية بشأن هذه الإجراءات قد سُرّبت بصورة غير قانونية.



وتعود خيوط القضية إلى العثور على نسخة من رسالة بريد إلكتروني سرية، خلال تفتيش شقة فريديريك شاتيون، المقرب من لوبان، في العاصمة الإيطالية روما. وكانت الرسالة قد أرسلتها موظفة في وزارة الداخلية الفرنسية إلى رؤسائها، وتضمنت تفاصيل عن استجوابها في إطار تحقيق يتعلق بالحزب.



ويركز التحقيق على شبهات تمويل غير قانوني لحملات انتخابية خلال عامي 2022 و2024، فضلاً عن قروض خاصة أثارت جدلاً، في وقت تستعد فيه لوبان لخوض الاستحقاق الرئاسي القادم.