داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم (الجمعة)، وزارة العدل ومكتبين للادعاء العام في العاصمة سيئول، ضمن تحقيق بشأن تسريب وثائق تحقيق سرية إلى النائب المستقل هان دونغ هون.

وأرسلت وكالة شرطة سيئول فرقاً للتحقيق إلى وزارة العدل ومكتب الادعاء العام الأعلى ومكتب الادعاء العام في المنطقة الغربية من سيئول، لجمع أدلة تتعلق بالاشتباه في تسريب الوثائق.

وتعود القضية إلى شكوى تقدّم بها الحزب الديمقراطي الحاكم في سبتمبر الماضي، اتهم فيها هان بكشف أسرار رسمية، بعدما نشر تقريراً للادعاء العام يتضمن مزاعم ضغط ومحاباة تتعلق بكيم سونغ وون، المرشح آنذاك لمنصب وزير العدل.

وأثار نشر التقرير تساؤلات بشأن كيفية حصول النائب على الوثيقة الداخلية، وما إذا كانت سجلات التحقيق السرية قد سُرّبت إليه بصورة غير قانونية. وسحب كيم ترشيحه لاحقاً وسط تصاعد الجدل بشأن القضية.