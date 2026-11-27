كشفت مجلة «بوليتيكو» أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بأنها ستؤجل عملية إعادة هيكلة تواجد قواتها في أوروبا إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان حدده البيت الأبيض في الأول من ديسمبر.



وقال نائب السفير الأمريكي لدى الحلف سكوت أودكيرك، خلال اجتماع لممثلي دول الناتو، (الأربعاء) الماضي، إن واشنطن لن تقدم مراجعة وضع قواتها في أوروبا في الوقت المناسب لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف المقرر عقده (الأربعاء) القادم. وطلب الدبلوماسيان عدم الكشف عن هويتهما للحديث بحرية حول هذا الاجتماع الذي اتسم بالسرية.



وتهدف المراجعة، التي أعلن عنها وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في يونيو الماضي، إلى دراسة تواجد القوات الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أعداد الجنود، وحقوق استخدام القواعد، وتصاريح التحليق، في ظل سعي واشنطن لتوجيه تركيزها العسكري نحو مناطق أخرى، مثل نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وكان نائب وزير الحرب إلبريدج كولبي قال للصحفيين في بروكسل الأسبوع الماضي، إن واشنطن ما زالت تأمل في الالتزام بالموعد النهائي في الأول من ديسمبر، على الأقل فيما يتعلق بانتهاء وزير الحرب من المراجعة النهائية.



وأشاد كولبي بالتقدم الهائل الذي أحرزته دول مثل ألمانيا وبولندا وهولندا ودول إسكندنافية، من خلال تكثيف جهودها وزيادة إنفاقها على دفاعها.



ولفت الدبلوماسيان إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد موعداً جديداً للإعلان عن هذه الهيكلة الجديدة، مشيرين إلى أن أحد أسباب التأخير يعود إلى استمرار دراسة العروض المختلفة التي قدمها الحلفاء لتوفير قدرات عسكرية تحل محل المعدات والقوات الأمريكية الموجودة حالياً.



وكان الحلفاء تحدثوا عن احتمال تأجيل المراجعة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل هيجسيث في الإدارة الأمريكية، عقب محاولات لإزاحته من منصبه في أعقاب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الإعلان، الذي تم في جلسة مغلقة، أول تأكيد رسمي على أن واشنطن ستؤجل هذه المراجعة.



وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى كولبي ومسؤولون أمريكيون آخرون جولات شملت دولاً مثل رومانيا وبولندا وألمانيا، في إطار التحضير لعملية إعادة الهيكلة.