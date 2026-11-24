حددت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة يوم 16 ديسمبر القادم، موعداً للعودة إلى بلادها قادمة من الهند، في خطوة تفتح الباب أمام تصعيد سياسي وقانوني جديد بين دكا ونيودلهي، وسط تمسك الحكومة البنجلاديشية بمطالبة الهند بتسليمها لتنفيذ حكم قضائي غيابي بالإعدام صدر بحقها العام الماضي.



وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء السابقة سيد مزمل، اليوم (الثلاثاء)، إن الشيخة حسينة تعتزم العودة بالتزامن مع ذكرى يوم النصر، الذي يوافق انتهاء حرب التحرير البنجلاديشية ضد باكستان عام 1971، مطالباً الحكومة بتوفير طائرة تابعة للناقل الوطني «بيمان بنجلاديش إيرلاينز» لنقلها من دلهي إلى دكا.



وتأتي الخطوة بعد أكثر من عامين على فرار حسينة إلى الهند في 5 أغسطس 2024، إثر انتفاضة شعبية قادها الطلاب وأطاحت بحكمها، وبعد تحركات أخيرة لاستعادة جواز سفرها ووثائقها الرسمية التي أُلغيت عقب مغادرتها البلاد. لكن الحكومة البنجلاديشية رفضت التعامل مع طلبها باعتباره مساراً ممكناً للعودة، وأكدت أن دخولها البلاد لن يتم إلا عبر تسليمها رسمياً من الهند بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين.



وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية همايون كبير إن حسينة مدانة وهاربة، وإن عودتها مشروطة بتسليمها مكبّلة بالأصفاد وتحت حراسة مشددة، مضيفاً أن الحكومة لن تتعامل مع مطالب ترتيب رحلة جوية لنقلها. وتواجه حسينة حكماً غيابياً بالإعدام أصدرته محكمة بنجلاديشية العام الماضي، بعد إدانتها بإصدار أوامر بقمع الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بحكومتها. وتنفي رئيسة الوزراء السابقة الاتهامات، وتصف الإجراءات القضائية بحقها بأنها غير قانونية.



وفي تصعيد إضافي، قال كبير المدعين في محكمة الجرائم الدولية أمين الإسلام، إنه لا يمكن لحسينة، بوصفها مدانة هاربة، أن تتوقع من الحكومة ترتيب عودتها، فيما سبق أن أكد مسؤولون أن اعتقالها وإيداعها السجن سيكونان أول إجراء فور وصولها.



وتضع القضية العلاقات بين بنجلاديش والهند أمام اختبار جديد، خصوصاً أن نيودلهي لم تعلن موقفاً نهائياً من طلب التسليم، رغم تأكيدها سابقاً دراسة الطلب ورغبتها في مواصلة تعزيز العلاقات مع الحكومة البنجلاديشية الجديدة. وتكتسب عودة حسينة المحتملة حساسية إضافية في ظل تداعيات الانتفاضة التي شهدتها البلاد، إذ قدرت الأمم المتحدة سقوط ما يصل إلى 1400 قتيل خلال الاضطرابات التي انتهت بسقوط حكومتها.