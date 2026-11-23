فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب أمام تعديل الدستور لإقرار قواعد ملزمة تضبط الإنفاق العام وتحد من عجز الموازنة على مدى سنوات، في خطوة تأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، وتصاعد الضغوط على باريس لمعالجة اختلالاتها المالية، وسط تأييد من عدد من أبرز المنافسين المحتملين لخلافته.



وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم (الإثنين)، إن مناقشة إدراج ما يُعرف بـ«القاعدة الذهبية» للمالية العامة في الدستور «ليست أمراً غير مشروع»، وذلك رداً على تساؤلات بشأن إمكانية دعوة مجلسي البرلمان إلى اجتماع مشترك مطلع عام 2027 للتصويت على التعديل. وربط ماكرون المضي في التعديل بقدرة الحكومة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام، إلى جانب تطورات الأسواق المالية مطلع يناير، معتبراً أن وجود التزام دستوري بخفض العجز قد يسهم في طمأنتها. ويستهدف المقترح وضع إطار دستوري يحدد أهدافاً ملزمة للإنفاق والإيرادات والعجز على مدى عدة سنوات، على غرار توجهات بعض الدول الأوروبية، فيما تعتمد ألمانيا آلية مختلفة لضبط الاقتراض تُعرف باسم «مكابح الديون».



ويأتي الطرح في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات متزايدة في ضبط ماليتها العامة، إذ يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، فيما وصل الدين العام إلى 119%، وسط انقسام برلماني يعرقل تمرير الموازنات والإصلاحات المالية. وكانت الحكومة قد نجحت في إقرار موازنة 2026 بعد إسقاط مقترحين لحجب الثقة عنها.



ولقي المقترح تأييداً من شخصيات سياسية تستعد لخوض السباق الرئاسي، بينها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب والسياسي المحافظ برونو روتايو، كما أيدته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي دعت إلى طرحه في استفتاء شعبي، واقترحت إلزام الحكومات بخفض الدين ما دام يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن إقرار القاعدة قبل الانتخابات سيوفر إطاراً يطمئن الأسواق ويظهر التزام أغلبية المشرعين بخفض العجز، موضحاً أن الحكومة القادمة ستتولى وضع قانون تفصيلي لآليات تنفيذها.



غير أن فاعلية المقترح ستظل رهناً بصياغته ومدى القيود التي يفرضها على الحكومات المتعاقبة، ومرونته في التعامل مع الإنفاق والعجز، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن توزيع أعباء خفض الدين وإصلاح المالية العامة.