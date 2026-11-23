أعلن الاتحاد الأوروبي طرح الحزمة الـ22 المقترحة من العقوبات على روسيا، في إطار مساعيه لتضييق الخناق على مصادر تمويل حربها في أوكرانيا، وتشديد القيود على قطاعات الطاقة والمصارف والعملات المشفرة، إلى جانب فرض إجراءات جديدة تستهدف الوجود الروسي في المجال الرياضي والأمني داخل دول التكتل.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الإثنين)، إن الحزمة الجديدة تستهدف منصات العملات المشفرة والبنوك وسفن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، فضلاً عن فرض قيود على مشاركة الفرق والرياضيين الروس تحت العلم الروسي في المسابقات الرياضية داخل الاتحاد الأوروبي.



العقوبات تهدف لتقليص الإيرادات الروسية



وأكدت كالاس، في منشور على منصة «إكس»، أن عائدات الطاقة لا تزال المصدر الرئيسي لتمويل الآلة العسكرية الروسية، مشيرة إلى أن العقوبات المقترحة تستهدف تقليص هذه الإيرادات بصورة أكبر، والحد من قدرة موسكو على مواصلة تمويل عملياتها العسكرية.



من جانبها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المقترح يتضمن إدراج عشرات الكيانات العاملة في قطاع الطاقة الروسي على قوائم العقوبات، بما فيها الجهات التي تسهل أنشطة «أسطول الظل»، إضافة إلى فرض عقوبات على أكثر من 70 سفينة أخرى تابعة له.



وحذرت فون دير لاين من أن المقاتلين الروس السابقين يمثلون تهديداً أمنياً لأوروبا، مؤكدة أنه لا يمكن السماح لهم بالتنقل بحرية بين دول الاتحاد.



وتشمل الإجراءات المقترحة تشديد القيود على الخدمات المقدمة لقطاع الطاقة الروسي، واستهداف أنشطة إنشاء وتشغيل مشاريع الغاز الطبيعي المسال والنفط، في مسعى للحد من قدرة روسياً على تطوير بنيتها التحتية للطاقة وتوسيع صادراتها.



60 بنكاً خارج «سويفت»



وفي القطاع المالي، تتضمن الحزمة المقترحة استبعاد نحو 60 بنكاً روسياً من نظام «سويفت» للتراسل المالي الدولي، الذي تعتمد عليه المصارف في تنفيذ ملايين المعاملات يومياً، بما يوسع نطاق القيود المفروضة على تعاملات المؤسسات المالية الروسية مع النظام المصرفي العالمي.



كما تتضمن آلية لتفعيل حظر دخول المقاتلين الروس السابقين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد استكمال الأسس القانونية لهذا الإجراء ضمن حزمة العقوبات السابقة.



مخاوف من عمليات تخريب



وتأتي الإجراءات الأمنية المقترحة وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من أنشطة تخريبية محتملة، خصوصاً بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج/هاله الألماني بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في أغسطس الماضي، وهي الحادثة التي حمّلت السلطات الألمانية روسياً مسؤوليتها.



وحذر مسؤولون أوروبيون من محاولات روسية لإدخال أشخاص إلى دول التكتل بهدف تنفيذ أعمال تخريبية، ما عزز التوجه نحو تشديد الرقابة على دخول الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالعمليات العسكرية الروسية.



ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي اعتماد الحزمة الجديدة خلال ديسمبر القادم، على أن تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء قبل دخولها حيز التنفيذ.



ويؤكد التكتل، من خلال هذه الإجراءات، استمرار نهج الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو، بالتوازي مع مشاركته في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.