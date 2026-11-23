استنكرت حكومة الوحدة الليبية، اليوم (الإثنين)، إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي، مؤكدة أن ليبيا لم تمنح أي جهة إذناً بتنفيذ عمليات عسكرية أجنبية داخل أراضيها أو مياهها الإقليمية، ومحذرة من الزج بالبلاد في الصراع الروسي الأوكراني.



وشددت الحكومة، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أن ليبيا ليست طرفاً في النزاع، وأن سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مياهها الإقليمية مبادئ ثابتة لا تقبل المساومة، مطالبة السلطات الأوكرانية بتقديم إيضاحات رسمية بشأن طبيعة العمليات المعلنة ونطاقها، والتحقق من أي استخدام محتمل للأراضي أو المرافق الليبية في التخطيط أو التنفيذ أو تقديم الدعم اللوجستي.



طرابلس تحذر من عسكرة الموانئ والمنشآت



وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لا يمنح أي طرف الحق في نقل عملياته العسكرية إلى الأراضي الليبية أو استخدام مجالها السيادي لتصفية الحسابات، محذرة من الممارسات التي قد تحول الموانئ والمنشآت والمرافق الوطنية إلى نقاط تمركز أو إسناد عسكري لقوات أجنبية خارج سلطة الدولة ومؤسساتها.



واعتبرت أن استضافة قوات أجنبية أو تقديم تسهيلات عسكرية ولوجستية لها خارج الأطر الرسمية، واستخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض حربية، يمثلان تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي، ويعرضان البلاد للانخراط في صراعات دولية لا مصلحة للشعب الليبي فيها.



وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخضاع الموانئ والمنشآت الاستراتيجية لسلطة الدولة ومؤسساتها المختصة، مشددة على أن الأراضي الليبية وموانئها ومياهها الإقليمية ليست ساحات مفتوحة للحروب بالوكالة.



زيلينسكي يتبنى الهجوم وموسكو تتوعد بتصعيد التوتر



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في وقت سابق اليوم، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، قائلاً إن الجيش الأوكراني استهدف السفينة الحربية الروسية «ميركوري» في بنغازي، مشيراً إلى غرقها، كما أعلن استهداف سفينة الشحن الروسية «أنغارا»، واصفاً ضرب القطع البحرية الروسية بأنه رد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي تطور ميداني متزامن، أفادت تقارير إعلامية بوقوع هجوم روسي على مبنى قرب المجمع الرئاسي الأوكراني وسط العاصمة كييف، اليوم (الإثنين)، ما تسبب في اندلاع حرائق وأضرار بمبنى سكني، فيما واصلت فرق الإنقاذ عملها. كما تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات وحرائق في مناطق وسط العاصمة، بينها منطقة خريشاتيك ومحيط ميدان الاستقلال، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات.



وفي سياق متصل، حذرت موسكو من تصاعد التوترات في بحر البلطيق، عقب تعرض سفينة شحن روسية لهجوم بطائرة مسيّرة، قالت فنلندا إن أوكرانيا نفذته. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التوسع في النشاط العسكري بالمنطقة بأنه «توجه خطير للغاية»، محذراً من أنه يؤدي إلى تصعيد التوترات.



وامتنع بيسكوف عن التعليق على الضربات التي استهدفت السفينتين الروسيتين قبالة ليبيا، مكتفياً بالقول إن موسكو أخذت علماً بإعلان كييف مسؤوليتها عنها.