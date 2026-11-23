أعلن المجلس الرئاسي الليبي عزمه اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية وقانونية على خلفية أحداث بنغازي، مؤكداً العمل على تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر القنوات القانونية والدبلوماسية المختصة.

وقال المجلس، في بيان صدر من العاصمة طرابلس اليوم (الإثنين)، إنه يدين الأحداث التي شهدتها بنغازي، وما انطوت عليه من مخاطر وتداعيات تمس أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها، محذراً من أن خطورتها تجاوزت نطاق الواقعة المحلية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل اتساع رقعة الصراعات الدولية وتداخل تداعياتها، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي أضعفت قدرة الدولة على حماية مصالحها، وجعلت أراضيها عرضة لتقاطعات المصالح وتصفية الحسابات الخارجية.

وحذر المجلس الرئاسي من أن تداعيات الانخراط في هذه الصراعات لم تعد تقتصر على التأثيرات السياسية، بل امتدت إلى مستوى المواجهة العسكرية، معتبراً أن هذا التطور يمثل خطراً بالغ الخطورة تتحمل ليبيا وشعبها تبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أن المخاطر الناجمة عن هذه التطورات لا تهدد استقرار ليبيا ووحدتها فحسب، بل تمتد إلى أمن منطقة البحر المتوسط، وسلامة الممرات البحرية والتجارية، وأمن إمدادات الطاقة، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتوترات متصاعدة.

وأكد المجلس الرئاسي أن تحركه المرتقب سيكون وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حماية سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، وصون أمن أراضيها وسلامتها، مشدداً على أنه لن يتهاون في اتخاذ ما يراه مناسباً لمواجهة تداعيات الأحداث.

كما أعلن متابعة ملابسات ما جرى، والعمل على تحديد مسؤولية الأطراف الدولية والمحلية التي أسهمت في وقوع الأحداث، استناداً إلى الحقائق والأدلة، تمهيداً لاتخاذ خطوات عبر الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية المختصة، بما يضمن المساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية، ويحول دون تكرار الانتهاكات.

وفي سياق متصل، اعتبر المجلس أن أحداث بنغازي تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة وطنية جادة، تتجاوز تداعيات الواقعة إلى معالجة جذور الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعيشها البلاد، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقرار الوطني، وبناء مشهد سياسي جامع يضم جميع الليبيين دون إقصاء أو ارتهان للاصطفافات الخارجية.

وشدد على أن استمرار الانقسام يضعف قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الخارجية، ويزيد من تعرضها لتداخل المصالح والصراعات الدولية، مؤكداً أن سيادة البلاد ليست مجالاً للمساومة، وأن الحفاظ على وحدتها مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.

واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وشعبها وسيادتها، داعياً إلى تجاوز الانقسام وتعزيز المؤسسات الوطنية، بما يضمن استقلال الإرادة الليبية ويحمي البلاد من تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية.