رفضت الرئاسة الروسية، اليوم (الإثنين)، التعليق على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وأحالت أمر الرد إلى وزارة الدفاع. وأفاد الكرملين بأن وزارة الدفاع ستصدر المعلومات اللازمة بشأن هجمات بنغازي، مطالباً دول البلطيق بتحذير أوكرانيا من تداعيات هجماتها.



كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعلن،في وقت سابق، مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا. وقال إن الجيش الأوكراني استهدف السفينة الحربية الروسية ميركوري في بنغازي بليبيا، مشيراً إلى أن السفينة الروسية غرقت. وأضاف على حسابه في "إكس": استهدفنا سفينة الشحن الروسية "أنغارا"، مشدداً على أن "استهداف القطع البحرية الروسية رد نموذجي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأرفق زيلينسكي مقطع فيديو للعملية وكتب: "عملية أوكرانية نموذجية رداً على الحرب الروسية. أتقدم بالشكر لرجال جهاز الأمن الأوكراني وجميع قواتنا المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا في تنفيذ هذه المهام. تلقيتُ إحاطات تفصيلية حول خطوات العملية أمس واليوم، وقد تحققت الأهداف التي حددناها".



وأضاف: "دارت العملية قبالة سواحل ليبيا. نشر رجالنا سبع طائرات مسيرة بحرية أوكرانية الصنع. ورغم كل محاولات العدو لصد الهجوم، تم إغراق الفرقاطة الروسية "ميركوري"، وهي إحدى أحدث سفنهم، والتي دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة. كما تم تدمير مروحية قتالية من طراز كا-27 مع الفرقاطة. وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجافة الروسية "أنغارا"، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة. النتيجة: إصابة الهدف".



ويمثل الهجوم بالزوارق المسيرة الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، أمس (الأحد)، نقطة تحول خطيرة في الصراع الروسي الأوكراني، إذ يتخوف الكثيرون من أن يضع الهجوم بالزوارق المسيّرة البلاد أمام مرحلة خطيرة من التصعيد.



وحذر مراقبون من إمكانية أن تسهل الحادثة انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط، وسط مخاوف من اتساع المواجهة، وتفاقم الانقسام الداخلي الليبي، وتهديد أمن الملاحة البحرية، في وقت تلوّح فيه موسكو برد قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي ودولي أوسع.