وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى شخص في سيدني، وقبضت على اثنين آخرين، في أعقاب سلسلة من المداهمات التي نفذتها في وقت مبكر من صباح (الجمعة).



وكشفت الشرطة الفدرالية في مؤتمر صحفي أن المتهم كان يستخدم «مواد مستوحاة من تنظيم داعش» الإرهابي ويبحث في كيفية تفخيخ سيارة لاستخدامها في هجوم محتمل.



ومع اقتراب الذكرى السنوية الشهر القادم لحادثة إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي الذي راح ضحيته 15 شخصاً، أوضحت نائبة مفوض الأمن القومي في الشرطة الفدرالية هيلدا سيريك، أن الاعتقالات قد تثير مخاوف لدى الجمهور، لكنها أكدت عدم وجود أي صلة بين هذه الواقعة وتلك الذكرى.



وقالت «نحن مدركون أننا على بعد أسابيع قليلة فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجوم شاطئ بوندي، لكن لا توجد أي معلومات تشير إلى أن هذه الأفعال المنسوبة للمتهم مرتبطة بذكرى ذلك الهجوم».



ونفذ فريق نيو ساوث ويلز المشترك لمكافحة الإرهاب عمليات تفتيش بموجب مذكرات قضائية في عشر ضواحٍ لمدينة سيدني.



وحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن رجلاً يبلغ 35 عاماً وُجهت إليه تهمة إعداد وثيقة «تتعلق بالإرهاب» عن عمد، وحيازة مواد متطرفة عنيفة. وأضافت سيريك «تتضمن المواد المتطرفة العنيفة محتوى مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية. وسيتم تقديم أدلة أمام المحكمة تفيد بأن الرجل كان يبحث في كيفية صنع عبوة ناسفة يضعها داخل سيارته، ونزعم أنها كانت مخصصة لاستخدام محتمل في عمل إرهابي».



وأشارت إلى أن الرجل كان يعمل على الأرجح بمفرده، ولا توجد أي مؤشرات على أنه حدد أهدافاً أو مواقع معينة لتنفيذ هجوم. وأكدت «لا يوجد حالياً أي تهديد مستمر للسلامة العامة».



وأضاف بيان الشرطة أنه قبض على رجلين آخرين، الأول يبلغ 34 عاماً ومن المتوقع أن يواجه تهماً تتعلق بعرقلة تحقيق تجريه الشرطة، والآخر 33 عاماً يُرجح أن يتهم بحيازة أسلحة نارية.



وكان مسلحان قتلا 15 شخصاً في حادثة إطلاق نار جماعي خلال احتفال يهودي بعيد الحانوكا على شاطئ بوندي في ديسمبر الماضي، في واقعة تُعد الأكثر دموية من نوعها في أستراليا منذ 30 عاماً.