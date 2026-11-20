أعلن قائد «المقر المسيطر» في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل العراقية، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، اليوم الجمعة، افتتاح المقر الذي سيتولى إدارة الملف الأمني في المنطقة، ضمن إجراءات لإعادة تنظيم الانتشار العسكري وتعزيز الإجراءات الأمنية، فيما وصل رئيس الأركان الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله إلى المنطقة للإشراف على عملية تبديل القوات.

وأفادت الشرطة الاتحادية بأنه جرى إنجاز جميع الاستعدادات لتسلم «المقر المسيطر»، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».



وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية سعد معن، إن الطريق العام في منطقة جرف الصخر سيُفتح أمام المواطنين، اعتباراً من الساعة السادسة صباح (السبت) بالتوقيت المحلي. وأعلن نشر فوج من المغاوير لتولي مسؤولية خطوط أنابيب نقل النفط في جرف الصخر. وأضاف أنه سيجري وضع جدول زمني لتبديل جميع القوات الموجودة في جرف الصخر، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين جميع القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة. وأشار إلى أن القوات الأمنية ستتسلم إدارة الملف الأمني بالمنطقة، وإعادة الحياة الطبيعية.



من جانبها ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن رئيس هيئة الأركان الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى جرف الصخر، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى. وتأتي زيارته للإشراف على إجراءات إعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية، وتبديل الوحدات الماسكة للقاطع والمسؤولة عن أمن القضاء وحمايته، والاطلاع على متطلبات المرحلة المقبلة ومستوى الاستعداد الأمني ضمن قاطع المسؤولية.



وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت بدء عملية تبديل القطعات العسكرية في المنطقة، فيما وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشديد الإجراءات الأمنية وتشكيل مقر مسيطر يتولى إدارة الملف الأمني في الناحية.



وقالت هيئة الحشد الشعبي، أمس الخميس، إن قيادة عمليات الحشد ستباشر، صباح الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، تنفيذاً لتوجيهات الزيدي ووفق السياقات العسكرية المعتمدة. وعقد الزيدي، مساء الخميس، مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، اجتماعاً خُصص لبحث التطورات الأمنية في جرف الصخر ومناقشة الاستعدادات الجارية لاستبدال القطعات ضمن قواطع المسؤولية.