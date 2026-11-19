دخلت أزمة جرف الصخر العراقية مرحلة تصعيد غير مسبوقة، مع تمسك رئيس الحكومة علي الزيدي بدخول المنطقة وإخراج كتائب حزب الله منها، مقابل رفض الفصيل المسلح إخلاء مواقعه وتلويحه بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء. وبين تهديدات المواجهة العسكرية ووساطات قادة التحالف الشيعي، تحولت القضية إلى اختبار حقيقي لقدرة الإطار التنسيقي على إدارة التناقض بين السلطة والنفوذ المسلح.



موعد مهلة إخلاء المنطقة



ورغم التسريبات التي حددت الجمعة موعداً لانتهاء مهلة إخلاء المنطقة، و(السبت) موعداً محتملاً لدخول القوات الأمنية، لم يصدر إعلان حكومي رسمي بشأن الجدول الزمني للعملية. لكن مصادر «عكاظ» تؤكد أن الزيدي حسم قراره بدخول الجرف، وأن الوساطات التي قادتها شخصيات شيعية لم تنجح حتى الآن في تغيير موقفه.



وفي اجتماع استضافه منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، تصاعد الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي، بعدما رفض الزيدي المقترحات التي لا تنتهي بإخراج كتائب حزب الله من المنطقة. وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة غادر الاجتماع، ملوحاً أمام حلفائه بكشف تفاصيل الأزمة للإعلام أو تقديم استقالته، في حال استمرار تعطيل قراره.



وفي تطور لافت، سمّى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي كتائب حزب الله صراحة باعتبارها الجهة المتهمة بتهريب النفط، قائلاً إن القوة الماسكة للأرض هي المسؤولة عن العمليات، ومؤكداً أن قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر اتُّخذ بالفعل.



وردت الكتائب بنشر صور لمقاتليها بالزي العسكري ومقاطع مصورة لورش تجهيز وتصنيع الصواريخ، تحت شعار «سلاحنا حق وسيبقى بأيدي مجاهدينا». وتحدثت مصادر سياسية عن تهديدات بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء، بما يوسع الأزمة من نزاع على منطقة جغرافية إلى مواجهة مباشرة مع الحكومة.



شبكة واسعة لتهريب النفط



وتتجاوز القضية السيطرة الأمنية على الجرف، إذ تتعلق، وفق معلومات متداولة، بشبكة واسعة لتهريب النفط. وتشير تقديرات مسربة إلى استخدام ستة مواقع لتكرير النفط وتهريبه، وخروج نحو 105 صهاريج يومياً، بعائدات تقدر بنحو 3.7 مليون دولار يومياً، فيما تتحدث المعلومات عن تحقيق الفصائل أكثر من تريليوني دينار خلال خمس سنوات. ولا تزال هذه الأرقام والاتهامات بحاجة إلى تحقيق رسمي معلن.



وتزامن التصعيد مع أنباء عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى النجف، بالتزامن مع زيارة الزيدي، وسط تكهنات بشأن تحركات لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة مسلحة.



الإطار التنسيقي أمام اختبار البقاء



وكشفت أزمة جرف الصخر عن عمق الانقسام داخل تحالف الإطار التنسيقي، الذي تشكل عام 2022 عقب انسحاب التيار الصدري، بهدف الحفاظ على التوازن السياسي وتشكيل الحكومة. فبعد انتقاله من تحالف لإدارة أزمة سياسية إلى مظلة حاكمة، بات يواجه صعوبة في التوفيق بين مقتضيات الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة المنضوية ضمن بيئته السياسية.



وتضع الأزمة الإطار أمام ثلاثة مسارات: الأول انهياره نتيجة تعذر احتواء الخلافات، والثاني إعادة تنظيمه في إطار مؤسسي بصلاحيات وآليات تصويت وقيادة واضحة، والثالث الانقسام الناعم، مع بقائه قائماً بالاسم وتحوله عملياً إلى جناحين، أحدهما حكومي والآخر معارض داخل التحالف نفسه.



ولا يستبعد مراقبون أن تتجاوز الاصطفافات الجديدة حدود الإطار التقليدي، مع احتمال تشكل محاور سياسية تضم الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف تقدم وبابليون.



وبين إصرار الزيدي على فرض سلطة الحكومة ورفض كتائب حزب الله التخلي عن مواقعها، لم تعد جرف الصخر مجرد ملف أمني أو اقتصادي، بل أصبحت اختباراً لمستقبل التحالف الحاكم، وحدود سلطة الدولة في مواجهة السلاح المنفلت.