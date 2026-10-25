أعلنت الشرطة الكاتالونية في إسبانيا اعتقال 128 شخصاً في مدينة برشلونة، على خلفية أعمال شغب وتخريب ونهب شهدتها المدينة مساء السبت، عقب تجمع لم يُبلّغ عنه مسبقاً، دعت إليه منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشرطة أن 72 من الموقوفين قاصرون، فيما أُصيب 15 شرطياً خلال الأحداث، بينهم أربعة بإصابات خطيرة، كما طالت أعمال التخريب والنهب 23 متجراً، وسُجلت 33 عملية تدخل لإخماد حرائق في الممتلكات والمرافق الحضرية.

ووقعت الأحداث في محيط ساحة كاتالونيا وسط برشلونة، حيث أقدم مشاركون على تخريب متاجر وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، فيما تعمل السلطات على استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وإحالة القاصرين إلى النيابة المختصة.