تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، اليوم (السبت)، احتجاجاً على الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء القادم، وسط منافسة انتخابية متقاربة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.



ودعا إلى التظاهرة «مجلس أكتوبر»، الذي أسسته عائلات الرهائن للمطالبة بكشف ملابسات الإخفاقات التي حالت دون منع هجوم حركة حماس، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تحدد المسؤوليات.



وقال المجلس، عبر منصة «إكس»، إن التظاهرة تمثل الفعالية الختامية لحملته الممتدة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً تمسكه بمطالب كشف الحقيقة والمحاسبة.



ومن المتوقع أن تشارك شخصيات بارزة من أحزاب المعارضة في الاحتجاج، مع «مجلس أكتوبر» حذر جهات إنفاذ القانون من محاولات محتملة لعرقلة الاحتجاج، وقال إنه وجّه خطاباً عاجلاً إلى مفوض الشرطة بعد تلقي تحذيرات بشأن تحركات من جهات مرتبطة بالائتلاف الحاكم لاستهداف التجمع.



وتأتي التظاهرة في ظل تصاعد المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما ترفض حكومة نتنياهو هذا الخيار، وتقترح بدلاً منه لجنة يتولى الائتلاف الحاكم تعيين نصف أعضائها، على أن تختار المعارضة النصف الآخر.



يأتي ذلك في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقارباً في المنافسة بين تكتل نتنياهو اليميني، الذي يتولى الحكم منذ أواخر عام 2022، والمعسكر المنافس بقيادة غادي آيزنكوت، المنتمي إلى تيار يمين الوسط.



وبحسب وكالة «فرانس برس»، لا تشير التقديرات إلى قدرة أي من المعسكرين على حصد أغلبية مقاعد الكنيست، ما ينذر بمفاوضات معقدة لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم.



وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة في تحديد شكل الحكومة القادمة، وسط خلافات بشأن المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية، ومؤشرات على صعوبة حصول أي من المعسكرين على أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً.