اندلعت اشتباكات بين الشرطة البلجيكية ومتظاهرين في العاصمة بروكسل، اليوم (السبت)، خلال احتجاجات تطالب بزيادة التمويل المخصص للتعليم وتحسين أوضاعه، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، فيما احتجزت الشرطة 9 أشخاص على خلفية الاضطرابات.

وتجمع مئات المحتجين، معظمهم من الشباب، للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، في امتداد لموجة من التظاهرات التي شهدتها بلجيكا خلال الأشهر الماضية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود مشاهدتهم محتجين يركضون في شوارع بروكسل بينما تلاحقهم الشرطة، كما شاهدوا عناصر أمن يضربون أحد المتظاهرين ويركلونه. واتهم محتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل معهم.

وحاول بعض المتظاهرين إضرام النار في دراجات هوائية ونارية مخصصة للتأجير، بعدما رشقوها بلافتات انتُزعت من الشوارع وأشياء أخرى، فيما أفادت وسائل إعلام بلجيكية باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين في واقعة منفصلة.

من جانبها، قالت شرطة بروكسل، في بيان مساء السبت، إنه لم تُسجل حوادث جسيمة خلال الاحتجاجات، مؤكدة اتخاذ تدابير للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الجميع.

وأضافت أنها احتجزت مؤقتاً 9 أشخاص، بينهم 5 بتهمة الإخلال بالنظام العام، و4 آخرون بتهمتي حيازة أسلحة محظورة والتحريض على أعمال شغب.