أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مقر معسكر خفر السواحل في خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب في أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

وقال القملي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن المعسكر يضم قوة كبيرة، إلا أن الاستعداد لمثل هذه الاستهدافات أسهم في الحد من آثارها، مشيراً إلى أن الإصابة اقتصرت على أحد الأفراد، فيما تأثرت مبانٍ عدة وبعض الحاويات.

قطع شريان التهريب

وأوضح القملي أن استهداف خفر السواحل جاء بعد قطع شريان التهريب بالتعاون مع التحالف وأجهزة الدولة الأخرى، ومحاصرة زوارق الحوثيين وسفنهم ومنعها من التحرك لتنفيذ عمليات التهريب.

وأضاف: «أوجعناهم»، مؤكداً أن استهداف خفر السواحل يأتي ضمن استهداف منظومة الدولة اليمنية التي أصبحت اليوم مضرب المثل في توحدها.

وشدد اللواء القملي على المضي في مواجهة المليشيا الحوثية وكسر شوكتها، ومنع جميع عمليات التهريب التي تغذي مجهودها الحربي.