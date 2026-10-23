تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإغلاق الكامل للضفة الغربية المحتلة، بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض طوقاً فورياً على مدينة الخليل، عقب الإعلان عن إصابة 4 إسرائيليين في حادثة إطلاق نار وقتل فلسطينيين قال الجيش إنهما نفذا الهجوم.



وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان، أن نتنياهو أنهى تقييماً للوضع مع وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقائد القيادة الوسطى.



واعتبر أن القوات الإسرائيلية تصرفت بحزم ومنعت هجوماً كبيراً، مضيفاً أنه أصدر تعليمات للجيش وقوات الأمن بفرض طوقاً فورياً على مدينة الخليل، والاستعداد لإغلاقاً كاملاً على الضفة الغربية بأكملها اعتباراً من (الجمعة). وذكر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية «تنفّذ موجات اعتقال واسعة النطاق».



وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) بأن 4 إسرائيليين أصيبوا، بينهم اثنان في حالة حرجة، في إطلاق نار بمنطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 2 بعد الهجوم، ونشر قوات كبيرة في المنطقة وقام بنصب حواجز على الطرق، بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش في المنطقة.



وفرض الجيش الإسرائيلي حظراً للتجول على عدة قرى في منطقة الخليل بعد واقعة إطلاق النار، بحسب موقع «واي نت».



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، (الجمعة)، الرصاص الحي باتجاه شابين عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.



ونقلت عن شهود عيان قولهم: «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة على الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل (فرش الهوى)، أطلقت الرصاص الحي باتجاه شابين، ما أدى إلى إصابتهما، وسقوطهما على الأرض»، مشيرة إلى أنباء أولية تفيد بأن الحادث أودى بحياتهما.



وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال انتشرت في المكان، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت تحرك المواطنين.