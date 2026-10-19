شهدت جبهات القتال في اليمن تصعيداً ميدانياً مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، إذ أعلنت قوات الجيش تحقيق تقدم في مواقع بمحافظة تعز، بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية وهجمات الطيران المسيّر ضد تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين في مأرب، واستهداف مدرعات قتالية في محافظة الجوف.



وتأتي التطورات وسط استمرار المواجهات على عدة جبهات، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الرامية إلى تقويض القدرات القتالية للحوثيين ومنع تعزيز مواقعهم الميدانية.



تقدم للقوات الحكومية في جبل صبر



وأعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، حققت تقدماً ميدانياً في منطقتي الصنمات والصراري بجبل صبر، جنوبي مدينة تعز، عقب هجوم بدأ منذ فجر الأحد على مواقع تابعة للحوثيين. وأوضح أن المواجهات تواصلت في عدد من جبهات المحافظة، أبرزها محيط جبل هان والضباب غرباً، وجبهات الشقب والأقروض والمسراخ جنوباً، إضافة إلى جبهتي الدفاع الجوي وغراب شمال غربي المدينة. وأشار إلى أن الجبهات الشمالية والشرقية شهدت اشتباكات متقطعة، تصاعدت حدتها على فترات، في ظل استمرار التحركات العسكرية المتبادلة بين الطرفين.



وفي السياق ذاته، أفاد المركز بأن الطيران الحربي نفذ، فجر الأحد، ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقتي تبة الضنين ومدرات شمال غربي تعز، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى استهداف مواقعهم وتحركاتهم.



استهداف تحشيدات الحوثيين في مأرب



وفي محافظة مأرب، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن سلاح الطيران المسيّر التابع للمنطقة العسكرية الثالثة استهدف تجمعات وتحشيدات وثكنات عسكرية للحوثيين في الجبهات الجنوبية للمحافظة، شمال شرقي البلاد. وتكتسب جبهات مأرب أهمية عسكرية نظراً لموقع المحافظة الاستراتيجي، فيما تمثل التحركات العسكرية فيها أحد محاور المواجهة المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين.



قصف مدرعات الحوثيين في الجوف



وفي تطور ميداني آخر، استهدفت مدفعية المنطقة العسكرية السادسة مدرعات قتالية تابعة للحوثيين في جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وتعكس العمليات المتزامنة في تعز ومأرب والجوف اتساع نطاق التحركات العسكرية على جبهات مختلفة، مع اعتماد القوات الحكومية على الضربات الجوية والمدفعية والطيران المسيّر لاستهداف تجمعات الحوثيين ومعداتهم القتالية.