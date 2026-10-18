ردّ المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، على مزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية بإسقاط مروحية «أباتشي» سعودية، بنشر صورة لطائرات من الطراز نفسه عبر حسابه على منصة «إكس».



وعلق المالكي على الصورة بقوله: «تدّعي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريباً.. تذكّر شكلها فلا تنسى».



وأعلن تحالف دعم الشرعية سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية من نوع (AH-6i) داخل الأراضي السعودية بمنطقة نجران تابعة لوزارة الحرس الوطني نتيجة عطل فني. وقال اللواء الركن تركي المالكي، إن الحادثة أودت بحياة طاقم الطائرة الجوي المكون من ضابطين.



وكان المتحدث باسم مليشيا الحوثي ادعى إسقاط مروحية أباتشي تابعة للقوات السعودية.



وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض. وأعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية.



ونشر التحالف مقاطع من عمليات القوات الجوية لاعتراض صواريخ الكروز والمسيرات التي تطلقها المليشيات الحوثية.



في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إطلاق جماعة الحوثي نحو 432 مقذوفاً في 9 محافظات خلال آخر 48 ساعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت). وذكرت الشبكة أن الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في 9 محافظات يمنية أودت بحياة 29 وأصابت 36، منهم 5 نساء و4 أطفال.



ولفتت الوكالة إلى أن الشبكة اليمنية وثقت مقتل مسافرين اثنين وإصابة آخرين في انفجار لغم على طريق اليتمة–الوديعة.