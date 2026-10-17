أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ الجيش اليمني 1417 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن القوات على زخمها القتالي ضمن عملية «فجر اليمن».



وأوضح أن الاستهدافات توزعت على تجمعات المليشيا وتعزيزاتها ومواقعها المحصنة ومصادر نيرانها وآلياتها المدرعة ووسائلها القتالية ومواقع إطلاق طيرانها المسيّر، وأسهم في إرباك تحركاتها وحرمانها من دفع احتياطياتها إلى الجبهات، أو تحقيق أي هدف تكتيكي في الميدان، مبيناً أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 800 عنصر، بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب ما يزيد على 190 آلية مدرعة وأطقم قتالية ووسائل نقل وإمداد، إضافة إلى تدمير تحصينات ومواقع نيران.



وأوضح أن القوات الحكومية واصلت في الجبهة الشرقية تمشيط المواقع المعادية وتوسيع نطاق السيطرة، وأحكمت سيطرتها على مواقع ميدانية تكتيكية جديدة.



وحول العمليات في تعز قال النزيلي: أفشل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية موجات الهجوم المتواصلة، فيما استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا وتعزيزاتها بضربات مركزة، ملحقاً خسائر فادحة في الأرواح والمعدات التابعة للمليشيا.



وأكد أن القوات المسلحة أن عملياتها تقتصر على الأهداف العسكرية المشروعة ووفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتجدد دعوتها إلى أهلنا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا لحماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معارك خاسرة دفاعاً عن مشروع لا يمثل اليمنيين ولا يخدم وطنهم.