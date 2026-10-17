فيما يشهد السباق على منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة منافسة كبيرة، تصدرت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا جرينسبان استطلاعاً غير رسمي أجراه مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين.



تقدم بفارق ضئيل



وأظهر الاستطلاع تقدم جرينسبان بفارق ضئيل، لكن لم يظهر فائز واضح، إذ حصل جميع المرشحين على صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الـ5 الدائمين في المجلس، الذين سيكون لهم القول الفصل، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ما يفتح الباب أمام انضمام مرشحين جدد إلى السباق، بحسب دبلوماسيين ومراقبين. يذكر أن هذا هو سادس اقتراع سري ينظمه مسؤولو المجلس، الذين أمامهم أقل من 3 أشهر لاختيار خليفة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر القادم. ويتطلب الحصول على توصية المجلس تأييد 9 دول على الأقل من أصل 15، وألا يحصل المرشح على أي أصوات "معارضة" من الأعضاء الـ5 الدائمين. ودخل السباق مرحلة حاسمة، إذ استخدم الاستطلاع للمرة الأولى، أوراق اقتراع برموز ملونة تكشف ما إذا كانت دولة تتمتع بحق النقض تعارض مرشحاً. وأظهرت 4 من 5 استطلاعات في الأشهر الماضية تقدم جرينسبان (70 عاماً) بفارق ضئيل، فيما وضع أحد الاستطلاعات في أغسطس سفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز-بيركيت في الصدارة.



منافسة محتدمة بين 4 مرشحين



ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري، إذ قال المصدران إن جرينسبان حصلت على 9 أصوات "مؤيدة" و5 أصوات "معارضة" وصوت واحد "بلا رأي"، وكان اثنان من الأصوات المعارضة الـ5 من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وحصلت رودريجيز-بيركيت على 8 أصوات مؤيدة و6 أصوات معارضة وصوت واحد بلا رأي، بينها صوتان معارضان من الأعضاء الدائمين. فيما حصل رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على نتيجة تكاد تطابق نتيجة رودريجيز-بيركيت، لكن مع دعم أقل من عضو دائم واحد لطلب ترشحه. ويتنافس 4 مسؤولين سابقين آخرين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين كبار على الدعم، لكنهم حصلوا على أصوات معارضة أكثر من الأصوات المؤيدة، مما يشير إلى تراجع الحماس لترشحهم.



تحديات الأمم المتحدة



ورداً على سؤال بشأن انضمام متنافسين جدد إلى السباق، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز بعد التصويت إن "الدول، إذا أرادت طرح مزيد من المرشحين، فهذا بالتأكيد من ضمن حقوقها السيادية". وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر 2016، استغرق الأمر 6 استطلاعات غير رسمية حتى توصل المجلس إلى اتفاق. يذكر أنه لم تتول امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة قط خلال تاريخ المنظمة الممتد لأكثر من 80 عاماً. وقالت جرينسبان، في مقابلة مع «رويترز»، إنها "لن تتفاجأ" إذا حصلت على صوت معارض من إحدى الدول المالكة لحق النقض، وأضافت أن ذلك لن يكون سوى بداية للمفاوضات، إذ تم التغلب على مثل هذه الأصوات المعطلة من قبل مرشحين فائزين في سباقات سابقة. وأضافت: "اللعبة لم تنته بعد.. سيتعين علينا مواصلة العمل".