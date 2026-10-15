حذّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، اليوم (الخميس)، مليشيا الحوثي الإرهابية من خطورة استمرار حصار مدينة تعز، مطالباً بإنهائه فوراً، والسماح بدخول إمدادات المياه والغذاء والدواء والوقود، في وقت تواصل فيه المليشيا منع وصول الغاز المنزلي إلى المدينة، وسط تفاقم المعاناة الإنسانية وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء ألغامها وقصفها.



وشدد سيمونيه، خلال اتصال هاتفي بمحافظة تعز، على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتمكين الشركاء من إيصال المساعدات الأساسية إلى الشعب اليمني.



وأكد السفير، خلال حديث مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، مشيراً إلى استمرار دعم اليمن بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.



وفي سياق متصل، حذّر مكتب الشركة اليمنية للغاز في محافظة تعز من تفاقم معاناة المواطنين جراء منع مليشيا الحوثي الإرهابية وصول إمدادات الغاز المنزلي إلى المدينة، مؤكداً أن هذه الممارسات تضاعف الأعباء المعيشية وتهدد استقرار الحياة اليومية للسكان في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يفاقمها الحصار.



ميدانياً، قُتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، وأُصيب آخرون، بينهم ثلاث نساء، في حادثين منفصلين جراء ألغام وقصف مليشيا الحوثي الإرهابية في ريف محافظة تعز.



وقالت مصادر حقوقية إن امرأة وابنتها واثنتين من شقيقاتها سقطن ضحايا انفجار لغم زرعته المليشيا في قرية بني عامر بمديرية الشمايتين، جنوبي المحافظة، فيما قُتل طفل يبلغ 13 عاماً ورجل آخر جراء قصف حوثي استهدف منازل سكنية في قرية عاد بقمة جبل صبر، بمديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز.