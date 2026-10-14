تواصل عملية «فجر اليمن» لليوم العاشر على التوالي، دك معاقل مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تصاعد المواجهات في عدد من جبهات القتال، خصوصاً مديرية المضاربة شمال محافظة لحج، والجبهة الجنوبية في محافظة مأرب.



وأعلن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء ، أن القوات المسلحة اليمنية، بمساندة قبائل الصبيحة تخوض مواجهات عنيفة مع عناصر الحوثيين، عقب هجوم شنته المليشيا على مناطق الأغبرة والمنصورة والمحاولة، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.



وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية من قوات ألوية العمالقة وصلت إلى جبهات مديرية المضاربة، في إطار التحركات الرامية إلى التصدي للهجمات الحوثية المتكررة.



ووفق المصدر، فإن مليشيا الحوثي تسعى إلى فتح ثغرة في جبهات المضاربة والتقدم باتجاه طور الباحة أو رأس العارة، بما يتيح لهم الالتفاف على القوات الحكومية المتمركزة في منطقة باب المندب وسلسلة جبال كهبوب الإستراتيجية المطلة على المضيق.



وفي محافظة مأرب، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقاطع مصورة قال إنها توثق اقتحام تحصينات تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية.



وأكد المركز في منشور على منصة «إكس»، أن عناصر الحوثيين فرت أمام تقدم القوات المسلحة، في وقت تستمر العمليات العسكرية لتطهير المحافظة من عناصر الميليشيا الحوثية.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، (الإثنين)، توسيع عملياتها الهجومية ضمن «فجر اليمن» في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققة تقدماً ميدانياً تحت إسناد ناري مكثف.



ووفقاً للحصيلة التي أعلنتها، جرى تنفيذ 2200 عملية استهداف باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، إلى جانب وحدات القناصة.



وقالت إن العمليات ركزت على مراكز القيادة والسيطرة والتحصينات ومصادر النيران ونقاط المراقبة والاستطلاع، فضلاً عن مناطق الحشد ومستودعات الأسلحة والذخائر ووسائط النقل والإمداد، وأهداف عسكرية أخرى.



يذكر أن عملية «فجر اليمن» أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وتهدف إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتأمين مضيق باب المندب والمناطق الإستراتيجية المحيطة به، وصولاً إلى استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة المليشيا.