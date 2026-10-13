دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلاثاء)، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

ويجري المشروع 108 عمليات قلب مفتوح وقسطرة، خلال البرنامج المنفذ من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، كما يجري المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، إجراء 28 عملية قلب مفتوح و80 عملية قسطرة قلبية تداخلية تشخيصية وعلاجية. ويأتي المشروع امتداداً للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

تدشين انطلاق المشروع في العاصمة النيجيرية.

ويضم فريق جمعية «البلسم» الطبي المكون من عشرة متطوعين نخبة من الأطباء والاستشاريين السعوديين والممرضين والفنيين والإداريين. ويتعاون مع فريق جمعية «البلسم» الطبي مجموعة من الأطباء المحليين داخل غرف الرعاية والعمليات، وفي الكشف الطبي على المرضى لتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم، ويباشر الفريق أعماله في «مستشفى نظامي - Nizamiye» بالعاصمة أبوجا. وقال المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، الدكتور أحمد الأحمري، إنه وبرعاية كريمة وإشراف مباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلق صباح اليوم المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، ضمن المبادرات الإنسانية السعودية الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية التخصصية في الدول ذات الاحتياج.



وتأتي هذه الحملة استمراراً لنهج المملكة في دعم الأنشطة الطبية التطوعية حول العالم، وإسهاماً منها في التخفيف من معاناة المرضى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة في بيئات تفتقر للإمكانات المتقدمة.