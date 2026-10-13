أكد مدير المركز الإعلامي لقوات «درع الوطن» طه باعوضة أن معركة استعادة الدولة اليمنية بلغت منعرجها الأخير نحو تحقيق النصر الناجز، مشدداً على أن ساعة الحسم باتت أقرب من أي وقت مضى بفضل تضافر الجهود وبسالة القوات المسلحة اليمنية على الأرض.

ولفت إلى أن المشهد الراهن يمثل لحظة تاريخية فاصلة ومفترق طرق حاسم بين طي صفحة الانقلاب الأبدي واستعادة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون.

**media«2779812»**

وأوضح باعوضة، في تصريحات لـ«عكاظ»، أن اتساع الرفض الشعبي والانكسارات الميدانية المتوالية للمليشيا يؤكدان أننا على عتبة مرحلة جديدة عنوانها الحسم المطلق، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لاسترداد القرار الوطني وإنهاء المعاناة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الشامل في كافة المحافظات، كاستحقاق أصيل للشعب اليمني في بناء دولته الحرة والكريمة.

جاهزية قتالية لكسر الحوثي

وأشار مدير الإعلام إلى أن قوات «درع الوطن» تقف في مقدمة صفوف المواجهة لتوجيه الضربات القاضية للمليشيا، وتجسد مسؤولية وطنية تفرض أعلى درجات الجاهزية والانضباط؛ نظرًا لما تمتلكه من تأهيل نوعي وإمكانات عسكرية متقدمة، تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في حماية مقدرات الوطن وصون أمنه، وتأمين التحول نحو بناء دولة قوية وعادلة تصان فيها الحقوق والكرامة.

وشدد على أن معارك الحسم الكبرى لا تُحسم بالتمنيات والأماني بل بالتضحيات المخلصة وتعزيز وحدة الصف والمرابطة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار للوصول إلى الغاية الجامعة وترسيخ أسس السلام الدائم.

**media«2779814»**

دعم أخوي سعودي

وأشاد باعوضة بالدور الأخوي والتاريخي لـ «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مثمّناً الدعم السخي واللا محدود في مختلف المجالات العسكرية والإنسانية والتنموية. وأكد أن الوقفة الأخوية الصادقة للمملكة وقيادتها الرشيدة كانت وستظل السند المتين لليمنيين في مواجهة الانقلاب، والركيزة الصلبة التي تستند إليها معركة استعادة الدولة وحماية الأمن القومي العربي.

فجر اليمن الجديد ينبلج

واختتم مدير المركز الإعلامي لقوات «درع الوطن» حديثه بالإعراب عن ثقته المطلقة بحدوث التحول المنشود وقرب انزياح الغمة، مؤكداً أن فجر اليمن الجديد يعلو اليوم بثبات الأحرار ووحدة صفهم، وأن تطلعات الشعوب للحرية والكرامة لا تنطفئ مهما طالت المعاناة.