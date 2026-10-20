تجسيداً لرسالة الإعلام الإنسانية. صحفيو المدينة المنورة يشاركون في حملة للتبرع بالدم

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، مبادرةً للتبرع بالدم في ممشى الهجرة، ضمن الحملة الوطنية للتبرع بالدم لعام 2026م، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وجاءت المبادرة في إطار توجيهات رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ عضوان الأحمري، بشأن مشاركة فروع الهيئة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمدينة المنورة عماد الصاعدي، أن المبادرة تأتي ضمن برامج الفرع الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الصحية، ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في دعم حاجات بنوك الدم وخدمة المرضى.

وأشار الصاعدي إلى استمرار الفرع في تنفيذ المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة، مقدماً شكره لمدير بنك الدم المركزي الأستاذ فايز حضيرم السهلي والفريق الطبي، على تعاونهم في تنظيم المبادرة وتنفيذها.