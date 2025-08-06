أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، سقوط ضحايا في حادثة إطلاق نار نشط داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في ولاية جورجيا، مؤكداً إغلاق القاعدة بالكامل.



وذكر الجيش الأمريكي في منشور على حسابه في الفيسبوك: تم إغلاق القاعدة بالكامل في تمام الساعة 11:04 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتتواجد قوات إنفاذ القانون في موقع الحادثة التي وقعت في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني، ولم يتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية حول عدد الضحايا أو طبيعة إصاباتهم. لكن العديد من الصفحات الإخبارية المحلية تداولت مقطع فيديو لجنود قالت إنهم كانوا يهرعون داخل القاعدة إثر سماع دوي إطلاق النار.



وقالت قاعدة فورت ستيوارت في جورجيا الأمريكية، التي تضم 20 ألف جندي: مطلق النار في إحدى منشآتنا لا يزال طليقاً، مؤكدة إغلاق جميع البوابات في الوقت الحالي.



وأوضحت إن هناك بلاغات عن وقوع إصابات، والوضع لا يزال مستمراً، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات تشمل جرحى فقط أم ضحايا أيضاً، لكن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن إصابة 5 جنود بالرصاص.

وطالبت القاعدة جميع الأفراد في المنطقة، التي فُرض عليها الإغلاق، البقاء في الداخل، وإغلاق وإحكام جميع النوافذ والأبواب، فيما قال المقدم أنجل تومكو: «نحن نقوم حالياً بتقييم الوضع، لكن يمكننا تأكيد وجود مطلق نار نشط».



وتقع قاعدة «فورت ستيوارت» على بُعد نحو 64 كيلومتراً جنوب غرب مدينة سافانا، وتُعدّ أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرق نهر المسيسيبي، وتضم آلاف الجنود المنتمين إلى الفرقة الثالثة للمشاة، إلى جانب عائلاتهم.