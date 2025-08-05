حذّر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، من أن التهديدات الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة تنذر بمجازر جديدة، مشدداً على رفض التهجير القسري.وقال الشيخ، الذي يتولى منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضاً: إن التهديد الإسرائيلي الأخير باحتلال كل غزة ينذر بمجازر جماعية أخرى سيرتكبها جيش الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل إسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوّح بتوسيع الحرب واحتلال كل القطاع الفلسطيني المدمر، وفق ما أفادت أوساطه الحكومية.من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إسرائيل لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، وتحارب الشعب بالقتل والتدمير وبالحصار الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التصدي لذلك.وشدد مصطفى خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية على أهمية مخرجات المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام بمشاركة ممثلين عن 128 دولة ومؤسسة دولية، باعتباره محطة فاصلة توالت بعدها اتصالات العديد من الدول بالرئيس معلنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مضيفاً: يوماً بعد يوم تزداد قناعة العالم بأنه لا بديل عن تجسيد الدولة الفلسطينية كحل جذري للصراع في المنطقة، وأن تأخر فرض الإرادة الدولية في تنفيذ مئات القرارات الدولية والأممية والقانونية، وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، أدى إلى ما وصل له الفلسطينيون اليوم من قتل وتجويع وتشريد.