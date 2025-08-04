هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة اليوم (الإثنين) الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنها تعمدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الأسرى وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.وأوضح المنتدى في بيان أنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الرهائن، وهو أمر ثابت لا لبس فيه، لكن الحكومة تعمدت وبقصد مبيت إحباط صفقات إنقاذ الرهائن، بينما كانت تضلل الجمهور، رغم أن كبار المسؤولين الأمنيين قدموا للحكومة مراراً وتكراراً خيارات قابلة للتطبيق، من شأنها أن تسمح بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإخضاع حركة حماس.وقال المنتدى: لقد رفضت الحكومة، وأحبطت وفوّتت كل فرصة لإعادة الرهائن، الحكومة مسؤولة عن الإحباطات المتكررة، مبيناً أن عشرات الرهائن قُتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي أبداً المضي فيها، مؤكدين أن عائلات 50 رهينة تنتظر إعادة أحبائهم إلى ديارهم، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى.وأشارت عائلات الرهائن إلى أن 50 جندياً قُتلوا منذ نهاية الصفقة السابقة بلا مقابل سواء إنجازات عسكرية أو عودة الرهائن، وجاء البيان بعد دقائق قليلة من نشر وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لمسؤولين تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قراراً باحتلال قطاع غزة وتنفيذ عمليات واسعة داخله حتى في المناطق التي يُتوقع وجود رهائن فيها.