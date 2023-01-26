تمددت جرائم عصابات النهب والسطو الحوثية إلى عدد من المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، إذ قُتل اليوم (الخميس) مدني وأُصيب 3 آخرون بينهم امرأتان في اشتباكات مسلحة اندلعت بين أسرة آل ناقوس بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وعصابات حوثية مكلفة بسرقة أراضي الأسرة.

وقال شهود عيان بمدينة رداع إن حملة حوثية يقودها المشرف في المليشيا أبوحسين الهرمان هاجمت الأربعاء منازل أسرة آل ناقوس في حي الحفرة وسط المدينة، ما دفع أفراد الأسرة للتصدي للحملة لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات طويلة، موضحة أن المليشيا استخدمت الأسلحة الثقيلة بما فيها الرشاشات وقذائف البوازيك في هجومها على المنازل وبشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل الشاب محمد إبراهيم، وإصابة فؤاد عطا وامرأتين من ذات الأسرة. وأضافت المصادر: الوضع لا يزال متوترا في مدينة رداع رغم أن الاشتباكات توقفت فجر اليوم عقب تدخل زعماء قبليين لتهدئة الوضع بهدف إخراج القتلى، لكن النار لا تزال تحت الرماد وكل متمترس في موقعه فيما تعزز المليشيا بعدد من عناصرها.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم جاء بعد يومين من هجوم مماثل على منازل أسرة آل غالب في الحي نفسه ونهب ممتلكاتهم بقوة السلاح، موضحة أن المليشيا تواصل بلطجتها في شوارع محافظات البيضاء وإب ومديريات صنعاء الغربية والشرقية والشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى كحجة وعمران.

وكان 3 مدنيين قد قتلوا بينهم طفلان اليوم بانفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية في حي الجعبلي بمديرية الحوك جنوب محافظة الحديدة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الألغام خلال 13 شهراً إلى 381 مدنياً في مدينة الحديدة.