أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها.

وأكد الحجرف موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة جميع أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مشدداً على دعم دول المجلس لما يتخذه الأردن من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنياً، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت هوية الضباط الثلاثة الذين قضوا خلال مداهمة لاعتقال قاتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح جنوب البلاد، مؤكدة إصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الضابط الدلابيح. وأشارت إلى أن أحد المشتبه بهم من «حملة الفكر التكفيري»، لافتة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.