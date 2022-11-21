أطاحت القوات المسلحة العراقية اليوم (الإثنين)، بـ6 من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي. ووفقاً للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، فإن القيادات التي ألقي القبض عليها تنشط ضمن قواطع شمالي بغداد والأنبار.

وأوضح رسول في تصريحات صحافية أنه بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق الاستخباري العالي المستوى مع جهاز مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لـ«الأسايش» في محافظة أربيل بإقليم كردستان، تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بعناصر داعش البارزين وهم أحمد فيصل علي صالح المُكنى «أبو جليب»، وبهاء الدين عبد زبار المُكنى «أبو عبيدة»، وعبدالله أحمد إبراهيم المُكنى «أبو وردة»، ويونس محيي عواد المُكنى «أبو حفصة»، ومهند عوني محمود المُكنى «أبو مجاهد»، ومحمد عبدالستار نجم المُكنى «أبو عبدالستار».