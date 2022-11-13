قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن نهج الشورى سيبقى بالمشاركة في العملية الديموقراطية من قبل ممثلي شعب البحرين الذين تم اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، وسيظل هذا نهج حياة وعمل لمملكة البحرين والمسيرة مستمرة ومتواصلة بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لتحقيق كل الأهداف الخيرة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وهنأ العاهل البحريني مساء أمس(السبت) شعبه على ما تحقق من نجاح في التصويت في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، مشدداً بالقول: «نهنئ أنفسنا ونهنئ شعبنا الوفي على هذا الإنجاز العظيم لمملكتنا العزيزة»، مشيداً بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات ما ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، وهو إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات البحرينية نواف بن محمد المعاودة قال لـ«عكاظ» إن نسبة المشاركة في انتخابات 2022 بلغت 73% وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002.

وأضاف المعاودة أن المواطنين رجالا ونساء سطروا بأحرف من ذهب ملحمة جديدة من ملاحم الوطنية والمسؤولية واستشعروا أهمية دورهم في مجال المشاركة السياسية، التي تعد من أهم نتائج المشروع التنموي الشامل للملك حمد، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية، مثمناً وعي الناخب البحريني من حضوره الفعال من أجل ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات.

بدوره ذكر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف عبد الله حمزة أن العملية الانتخابية مرت بسلاسة وشهدت إقبالا كبيرا، ولم تكن هناك أي مشكلات في التنظيم، لاسيما وأن البحرين تمتلك خبرات متراكمة وكفاءات في مجال تنظيم الانتخابات.

هذا وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات مجلس النواب، في الدور الأول، إعادة على 34 مقعدا من أصل 40 مقعدا، وفوز 6 أعضاء بينهم امرأة، وشهدت الانتخابات البلدية إعادة على 23 مقعدا يتنافس عليها 44 مرشحاً إلى منافسة جديدة في الجولة الثانية للانتخابات البلدية وفوز 7 أعضاء بينهم امرأة، مبينة أن الإعادة النيابية والبلدية في الدوائر التي تمت الإشارة إليها ستجرى السبت القادم 19 نوفمبر 2022.