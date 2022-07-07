استبعدت الخارجية الروسية إبرام صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن. وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف رداً على أسئلة للصحفيين اليوم (الخميس): إن اللقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بالي ليس مخططاً له. وأضاف أن المستوى الحالي للاتصالات بين موسكو وواشنطن يسمح بالعمل على بعض الموضوعات المختلفة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء «سبوتنيك». وقال «بالنظر إلى ما يحدث، بشكل عام، فنحن نتأقلم تماماً، بالتواصل عبر السفارات، والمحادثات الهاتفية بشكل دوري بما يسمح بالعمل على موضوعات معينة».يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، أسفرت عن عودة جندي مشاة البحرية الأمريكي تريفور ريد الذي كان معتقلاً في روسيا، مقابل سجين روسي في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المفاوضات مع روسيا تطلبت قرارات صعبة.وهناك أمريكيان آخران مسجونان في روسيا هما بول ويلان مدير الأمن السابق لشركة قطع غيار سيارات وبريتني غرينر لاعبة كرة السلة المتهمة بحيازة مخدرات.وشكّلت عملية تبادل السجناء حالة استثنائية للغاية، لأنها تمت في وقت تعاني العلاقات بين موسكو وواشنطن توتراً كبيراً، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وحصلت آخر عملية تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو في عام 2010 في فيينا. وشملت آنا تشابمان وهي شابة روسية كانت تقيم في نيويورك واعتقلت بتهمة التجسس، وسيرغي سكريبال وهو ضابط استخبارات روسي سابق وعميل مزدوج لبريطانيا. وقد أثار تسميمه في 2018 في جنوب إنجلترا حيث لجأ أزمة دبلوماسية كبيرة مع روسيا التي نفت على الدوام أن تكون حاولت قتل الجاسوس السابق.