قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النصر في أوكرانيا سيكون حليف قواته كما حدث في عام 1945، مشبها إياها بالحرب ضد النازية في الحرب العالمية الثانية.وأضاف في تهنئة وجهها إلى دول الكتلة السوفياتية السابقة والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اليوم (الأحد): «اليوم جنودنا مثل أسلافهم، يقاتلون جنبًا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون لنا كما في عام 1945».واعتبر أن «الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي سببت الكثير من المعاناة لشعوب الدول المختلفة»، متمنياً أن تكون الأجيال الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها.وتحدث بوتين عن المدنيين في الجبهة الداخلية الذين سحقوا النازية مقدمين تضحيات لا تعد.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو من أمام منزل مكون من 9 طوابق دمر بالكامل بالصواريخ إن روسيا قتلت أكثر من 20 ألف أوكراني خلال هذه الحرب.واعتبر أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب العالمية انتهت في 24 فبراير عندما دخلت القوات الروسية بلاده. وأضاف: «لقد عاد الشر مرة أخرى، بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه».يذكر أن يوم النصر الذي يحل في التاسع من مايو يعد بالنسبة لروسيا أحد أهم الأحداث الوطنية في البلاد، إذ إنه يجسد ذكرى التضحيات الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفيتي من أجل هزيمة ألمانيا النازية.