حذرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من التراجع عن سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي. ودعت في رسالة مساء أمس (الأحد)، أعضاء باقي الكتل البرلمانية إلى تنفيذ وعدهم بالتوقيع على عريضة سحب الثقة، محذرة من «السقوط في فخ حركة النهضة بالبحث عن التموقع في الحكومة البديلة لحكومة إلياس الفخفاخ».وطالبت موسي الكتل الوطنية بتجسيد وعدها بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، «للمضي إلى مرحلة جديدة ينتظرها التونسيون للتخلص من الإخوان على رأس البرلمان ومن الحكومة معاً»، حسب تعبيرها.وقالت: «إذا عدلت الكتل عن مواقفها وقدمت طوق نجاة جديد للغنوشي وتهافتت على مناصب في الحكومة القادمة، فإننا سيكون لنا حديث حازم وصارم»، مؤكدةً أن حزبها سينطلق في تحركات لتصحيح المسار من منظومة الفساد والإفساد والإرهاب.