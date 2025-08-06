242 سلة غذائية من «سلمان للإغاثة» إلى النازحين بالسويداء. (واس)
242 سلة غذائية من «سلمان للإغاثة» إلى النازحين بالسويداء. (واس)
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 242 سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى بلدتي أم ولد ونامر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 242 أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.
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