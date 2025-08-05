نظّمت إمارة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي الخاص بمشروع «معاذ» للسلامة الإسعافية في مقرات العمل، وذلك بديوان الإمارة؛ بهدف رفع الجاهزية الإسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل عدد من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية على المهارات الإسعافية الأساسية، وتشمل: الإنعاش القلبي الرئوي، التعامل مع حالات الغصة والنزيف، واستخدام جهاز الصدمات القلبية (AED) في حالات توقف القلب والتنفس.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على تعزيز السلامة الإسعافية في ديوان الإمارة، ورفع مستوى الجاهزية لحماية الموظفين والمراجعين في حالات الطوارئ.