تواصل محافظة النماص تعزيز مكانتها كوجهة سياحية بارزة في صيف 2025 عبر باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تستقطب الزوار والمصطافين من داخل المنطقة وخارجها، ضمن برامج صيف عسير «أبرد وأقرب»، التي تنظمها بلدية المحافظة، بإشراف أمانة منطقة عسير وعدد من الجهات الحكومية.

«كرة الطائرة الرملية»

شهدت الفعاليات إقامة البطولة الأولى من نوعها في كرة الطائرة الرملية، التي نظمتها بلدية النماص، بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة في عسير، على مدار 5 أيام، بمشاركة 6 فرق من مختلف مناطق عسير وخارجها. وحظيت البطولة بإقبال جماهيري لافت، إذ توّج رئيس بلدية المحافظة المهندس خالد مغدي الوداعي الفريق البطل، في أجواء تنافسية عكست شغف المشاركين بالرياضة وروح التحدي.

«بطولة البادل»

تستعد النماص لاحتضان بطولة البلدية للبادل في نسختها الثانية، التي ستقام على ملعب NP Padel بطريق الملك سلمان لمدة 4 أيام، ابتداءً من يوم الخميس القادم، بمشاركة نخبة من اللاعبين، إذ رصدت لها جوائز مالية قيمة، بما يضيف بعداً جديداً للأنشطة الرياضية الحديثة في المحافظة.

«الحصن 2»

استضافت النماص فعاليات ومنافسات «الحصن 2» التي امتدت على مدار 14 يوماً، وجمعت بين التحدي والإثارة، بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية، فيما بلغ متوسط الحضور اليومي نحو 350 زائراً، ووصل عدد المشاركين في المسابقة التي تجمع بين الرياضة والترفيه إلى 3920 متسابقاً خاضوا 6 مراحل للوصول إلى قمة الحصن.

وتسهم هذه الفعاليات المتنوعة في تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز النشاط السياحي بالمحافظة، من خلال الدمج بين المنافسات الرياضية الحماسية والأنشطة الترفيهية الجاذبة، مما يعكس مقومات النماص السياحية والطبيعية ويعزز من حضورها على خارطة الوجهات السياحية في المملكة.