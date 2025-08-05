استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك برئيس الهيئة، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة.

ونوه أمير تبوك بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية.

من جهته، قدّم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه واهتمامه، والتعاون الدائم بين إمارة منطقة تبوك، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية تعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيّمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد، والرسالة السامية في بناء الإنسان وحضارته.