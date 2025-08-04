أصدر البريد السعودي، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، طابعاً تذكارياً لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز؛ تقديراً لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، وليكون جزءاً من سلسلة الطوابع التذكارية.

وبهذه المناسبة، رفع أمير منطقة مكة المكرمة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على إصدار الطابع البريدي الخاص بتكريمه، مؤكداً أن هذا التكريم لم يكن ليأتي إلا بفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف به منذ بداية حياته الإدارية.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وامتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عاداً التكريم لفتة غير مستغربة من قيادة هذه البلاد التي لم تدّخر جهداً في سبيل دعم أبنائها.

وسأل الأمير خالد الفيصل، المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.