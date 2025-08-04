اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في مدينة مومباسا بجمهورية كينيا، المقام خلال الفترة من (27 يوليو حتى 2 أغسطس 2025)، بمشاركة (16) متطوعًا من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (95) مريضًا، وأجرى (130) عملية في القسطرة القلبية، و(18) عملية في جراحة القلب تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المرضى والمصابين في دول العالم ذات الاحتياج.