أنقذ المواطن نواف المالكي (أحد أعضاء فريق «المحترفون» التطوعي للبحث والإنقاذ)، 6 وافدين من الجاليتين الألمانية والسويسرية تعطلت سيارتهم في البر بنحو 200 كلم عن الدمام.

وفي التفاصيل، يقول المالكي لـ«عكاظ» «كنت في طريق عودتي من الرياض لمدينة الجبيل عند الساعة الرابعة عصراً، ووجدت على الطريق سيارة من نوع سوبربان متعطلة في البر «تغريز»، فقمت على الفور بالتوقف ومساعدتهم وإخراج سيارتهم من الرمل، بعد أن أمضوا ما يقارب الساعتين في الموقع».

وأضاف المالكي «قمت بتعريفهم بفريقنا التطوعي للإنقاذ، وأنه فريق رسمي يقوم على جهود تطوعية من شباب سعوديين بمختلف المدن والمحافظات، ما أثار إعجابهم وقدموا لي هدية بسيطة عبارة عن كيكة صغيرة كهدية رمزية».

ويعتبر فريق «المحترفون» التطوعي للبحث والإنقاذ أحد أهم الفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية وينتشر في الأماكن البرية وفق عمل منظم لمساعدة المتعطلين في البر، والبحث عن المتغيبين بمساعدة الجهات الأمنية المختلفة، ويفوق عدد أعضاء الفريق 450 عضواً مدربين ومجهزين بأحدث أدوات البحث والإنقاذ.