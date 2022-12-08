حقق مستشفى دلة النخيل إنجازاً جديدا و كبيراً امتداداً لإنجازاته النوعية وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC) ) لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى. حيث حصل المستشفى على:

• شهادة مركز التميز في جراحة العظام

• شهادة مركز التميز في جراحة السمنة

• شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل

• شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى

• شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص

• شهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن

العمليات الجراحية التقليدية

ويعكس حصول مستشفى دلة النخيل على هذه الشهادات، تميزه في مختلف أنواع العمليات والإجراءات الطبية والجراحية بوجود نخبة من الأطباء والاستشاريين الأكفاء في مجال الجراحات المتخصصة الذين يتمتعون بخبرات تراكمية واسعة، ذلك إضافة لامتلاك المستشفى جهاز تمريض وجهازاً فنياً وتقنياً على أعلى مستوى.

إن حصول مستشفى دلة النخيل على هذه الشهادات العالمية المرموقة من جهة عالمية معروفة بالمصداقية والمهنية، يأتي نتيجةً طبيعية لما تقوم به منظومة المستشفى من عمل دؤوب ومتميز في جميع مرافقه الطبية، وبلا شك إن هذا الإنجاز سيعطي العاملين بالمستشفى حافزاً قويا لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز الكبير.

ويأتي ذلك امتدادا لحرص إدارة شركة دلة الصحية وإدارة مستشفى دلة النخيل على سلامة المرضى وتطبيق أعلى معاييرها وفقاً لأفضل الممارسات الطبية العالمية ذات الجودة العالية، والذي جعلها تتمتع بهذا التميز والمكانة المرموقة في تقديم الرعاية الصحية، ومن الجدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل حاصل على سجل حافل بالاعتمادات الدولية والمحلية حيث إنه حاصل على شهادة اعتماد سباهي CBAHI ) (واعتماد المنظمة الدولية المشتركةJCI) ) واعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجي CAP) ( وشهادة الأيزو على سلامة الأغذية (أيزو 22000) و شهادة الأيزو في أمن وسرية المعلومات )أيزو 27000( والاعتماد الدولي للمعلومات الصحية ) HIMSS6)