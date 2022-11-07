دعا فندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية ضيوفه من العائلة والأصدقاء ليعيشوا تجربة فريدة لمتابعة فعاليات كبرى بطولات كرة القدم في تياترو، الوجهة المميزة لتناول الطعام طوال اليوم في الفندق، حيث تم إنشاء «منطقة المشجعين» التي ستنقل الضيوف إلى قلب الحدث وتجعلهم يعيشون أجواء الإثارة والهتاف أثناء تشجيع فرقهم المفضلة خلال أول بطولة عالمية تقام في العالم العربي.

وستتاح الفرصة للضيوف لمتابعة مباريات كرة القدم التي تقام في قطر على شاشات كبيرة، واختيار الأماكن المريحة لجلوسهم، سواء على طاولات أو وسائد أرضية كبيرة أو على مقاعد تشابه تلك المستخدمة في الإستادات. وإضافة لمتابعة المباريات يمكن للجماهير المشاركة في مجموعة من المسابقات المتعلقة بكرة القدم والفعاليات الترفيهية والسحوبات المثيرة.

واحتفاءً بأكبر حدث رياضي في العالم، سيقدم تياترو مفهومًا فريدًا للمأكولات يتمثل في المأكولات السريعة عالية الجودة، وأكشاك الطهي المباشر التي تقدم البرجر الطازج وسندويشات المشويات والوجبات الخفيفة والحلويات اللذيذة. كما يمكن للضيوف الاختيار بين مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروبات الباردة، بما في ذلك الكوكتيلات غير الكحولية في لير، وبيرة بتبيرجر زيرو والعصائر الطازجة، إضافة إلى المشروبات الساخنة المنعشة. كما تتوفر أيضا مجموعة واسعة من نكهات الشيشة الشهيرة.

وتعليقا على تلك الفعاليات، قال هانز شيلر، المدير العام لفندق هيلتون الرياض والشقق الفندقية «تسعدنا دعوة عشاق كرة القدم للاستمتاع بتجربة رياضية لا يمكن تفويتها. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى قطر، فإن زيارة منطقة المشجعين هي الخيار المفضل لهم. هذ البطولة المتميزة في كرة القدم والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أوجدت اهتمامًا غير مسبوق في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى الترحيب بالمشجعين ليكونوا جزءًا من الحدث المباشر من شرفة مطعمنا الجميل».

يذكر أن البطولة ستنطلق يوم 20 نوفمبر في قطر، حيث يتنافس 32 فريقا على الوصول للنهائي والتتويج بطلاً للعالم في 18 ديسمبر. يمكن للجماهير التجمع في منطقة المشجعين للاستمتاع طوال أيام البطولة، حيث سيكتشفون أفضل تجربة لمعايشة كرة القدم العالمية في الرياض.

لمزيد من المعلومات يمكن مراسلتنا على البريد الإلكتروني ruhch_hotel@hilton.com، أو الاتصال على رقم الهاتف 00966432116666.