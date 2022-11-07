دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أصحاب طلبات تملك العقارات إلى سرعة استكمال طلباتهم قبل انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في تاريخ 1444/5/5 الموافق 2022/11/29.

ورصدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات، عدداً من الملاحظات على الطلبات المرفوعة على منصة «إحكام»، ومنها: طلبات تقدم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة، وطلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي، أو عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي، وأوضحت الأمانة العامة وجود طلبات تمت إعادتها لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.

ونوهت الأمانة العامة بأهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية، علما أن الأمانة أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» Ehkaam_sa@، وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa