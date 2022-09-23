رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، واصفاً هذه المناسبة بالخالدة، كونها تأتي استذكاراً واحتفاءً بقيام المملكة وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى قواعد بنيان هذا الوطن المبارك بالعدل والحكمة وعليه سار أبناؤه البررة من بعده.

وقال: «تشهد المملكة اليوم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وفي ظل قيادتهما الحكيمة وبشعبهما المتلاحم، تقدماً في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والعدلية والأمنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف: «إن التطور التشريعي الذي تمر به المملكة في هذا العهد الميمون يؤكد حرص الدولة على إرساء العدالة ومتانة الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتراعي المصالح المحمية، وتصون كافة التعاملات الحياتية التي يعيشها الإنسان».

ولفت النائب العام النظر إلى إن هذه المناسبة الجليلة، لهي مصدر إلهام يضاعف شعور العزم وترتقي فيها الهمم في سبيل تأدية واجباتنا وعظيم مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن الذي أعطانا جل اهتمامه وعنايته ويستحق منا الكثير، ويستوجب منا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة.

وسأل الشيخ سعود المعجب الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره.